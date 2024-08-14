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Царьград

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Из-за высокой террористической угрозы со стороны ВСУ в Белгородской области вводится режим ЧС

Из-за высокой террористической угрозы со стороны ВСУ в Белгородской области вводится режим ЧС

Губернатор Гладков сообщил, что на территории Белгородской области объявлен режим ЧС регионального уровня из-за постоянных террористических обстрелов со стороны ВСУ.

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