Α ĸаĸ ваʍ деʌаʌи пρедʌᴏжение ρyĸи и сеρдца . @psychology_funny юмор и психология.
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Α ĸаĸ ваʍ деʌаʌи пρедʌᴏжение ρyĸи и сеρдца . @psychology_funny юмор и психология.
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