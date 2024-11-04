BMW выпустила черно-золотой лимузин X5 в честь юбилея кроссовера

В Поднебесной дебютировала лимитированная версия Dark Flame, которая приурочена к 25-летию модели. Основой послужил BMW X5 китайского производства с «лимузинной» задней дверью: колёсная база растянута на 13 сантиметров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии