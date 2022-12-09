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Рекордное количество осадков ожидается в Москве 12 декабря

Рекордное количество осадков ожидается в Москве 12 декабря

В понедельник, 12 декабря, в Москве прогнозируется аномальный уровень осадков – до 25 мм в сутки. Может быть установлен абсолютный рекорд для декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погода «Фобос» Евгения Тишковца.

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