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Кенневилл о 3:2 с «Флоридой»: «Анахайм» играл против настоящих мужчин. Все 60 минут – постоянная борьба и игра в тело. Они умеют выигрывать, поэтому победа так важна»

Главный тренер « Анахайма » Джоэл Кенневилл высказался о победе над «Флоридой» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

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