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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алекс Микельсен: «5 лет назад я вообще не думал, что буду профессионалом. Но последние 3 года я пахал каждый день»

Алекс Микельсен: «5 лет назад я вообще не думал, что буду профессионалом. Но последние 3 года я пахал каждый день»

Сегодня она обыграл в третьем круге Australian Open Карена Хачанова – 6:3, 7:6(5), 6:2. – Пять лет назад я вообще не думал, что буду профессионалом.

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