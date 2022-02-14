Закон и Порядок

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Камила Валиева должна нести знамя нашей команды

Камила Валиева должна нести знамя нашей команды

Решение МОК по нашей Камиле не осталось незамеченным: Журналист Аркадий Кайданов: «Своими последними фортелями, касающимися отказа награждать фигуристок, если Валиева завоюет медаль, огромная и могущественная организация МОК подпадает под уголовное преследование за издевательство над психикой ребенка, чреватое необратимыми последствиями для его здоровья! Хорошие юристы имеют все шансы выиграть процесс, предъявив обоснованный иск гребаному МОКу! Берется конкретная ситуация и защищается право ребенка на собственное психическое здоровье! Ну, блин, ОКР и прочие, кормящиеся от спортсменов конторы - ваш выход! "МОК откажется от награждения после женского турнира, если Валиева выиграет медаль".

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