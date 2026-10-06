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«Тревога выла каждые два часа, но бояться было нельзя», – немецкий министр рассказала о поездке в Киев, умолчав о гарантиях безопасности

«Тревога выла каждые два часа, но бояться было нельзя», – немецкий министр рассказала о поездке в Киев, умолчав о гарантиях безопасности

Россия совершила технологический рывок в развитии дронов, которые все сложнее перехватывать ВСУ. Сирена тревоги в Киеве по ночам воет каждые два часа.

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