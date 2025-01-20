Театр абсурда
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Театр абсурда

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Роджерс: Из деревни от деда. Прощальное письмо Бидона

Роджерс: Из деревни от деда. Прощальное письмо Бидона

Кто дементный? Я дементный? А кто такой "я"?Уходящий президент Байден написал (или, вернее, ему написали, сам дедушка в маразме может только написать, а там ударение на другой слог ставится) своё лебединое (прощальное) письмо.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
У ДЕДА ГЛЮКИ, СРОЧНО ПРОБУДИТЕ, МОЖЕТ С ТЕМ И В МИР ИНОЙ ОТОЙТИ !!!!
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17 час.
М
Мария
Дед совсем плох стал!
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15 час.
Дмитрий
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13 час.

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