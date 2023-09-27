Мэр Варшавы: Зеленского «понесло» во время заявления о зерновой сделке

Как подчеркнул в беседе с телеканалом Polsat вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, украинский президент Владимир Зеленский «перестарался» во время своего выступления на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки.
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