Мэр Варшавы: Зеленского «понесло» во время заявления о зерновой сделке

Как подчеркнул в беседе с телеканалом Polsat вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, украинский президент Владимир Зеленский «перестарался» во время своего выступления на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки.