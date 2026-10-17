Changan Uni-T, 1.5T (167 л. с.), Р7 Изготовитель –Changan Automobile Group, Китай Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года Пробег на момент отчета – 12 500 км В самый пик топливного кризиса пришлось съездить в Нижний Новгород.
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