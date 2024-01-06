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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» готова заплатить более 70 млн евро за Араухо сейчас. Для «Барсы» даже 80 млн недостаточно

«Бавария» готова заплатить более 70 млн евро за Араухо сейчас. Для «Барсы» даже 80 млн недостаточно

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «Бавария» готова заплатить более 70 млн евро за уругвайца в январское окно.

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