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Россия и Китай констатировали близость подходов к ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков и специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь во вторник в ходе телефонного разговора подтвердили схожесть подходов Москвы и Пекина по теме ближневосточного урегулирования.

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