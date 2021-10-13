12 честных фактов о материнстве от матери 7 детей

Быть матерью очень непросто в психологическом плане. Нет, в физическом плане это тоже довольно сложно, но физическая усталость проходит после одной ночи хорошего сна, а вот что касается утомления психологического — с ним справиться гораздо сложнее.
Быть матерью очень непросто в психологическом плане. Нет, в физическом плане это тоже довольно сложно, но физическая усталость проходит после одной ночи хорошего сна, а вот что касается утомления психологического — с ним справиться гораздо сложнее.
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