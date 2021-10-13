Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ветер
    Дури нет пределаКак выглядит «Зап...
  • Владимир Eвтушенко
    И все запреты оправданы.Удивительные запр...
  • Homo Sapiens
    в России я знаю, запрещены кружева, поэтому и возник мем "я хочу кружевные трусики и ЕС"!Удивительные запр...

12 честных фактов о материнстве от матери 7 детей

12 честных фактов о материнстве от матери 7 детей

Быть матерью очень непросто в психологическом плане. Нет, в физическом плане это тоже довольно сложно, но физическая усталость проходит после одной ночи хорошего сна, а вот что касается утомления психологического — с ним справиться гораздо сложнее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх