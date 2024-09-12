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ЦИК Болгарии оставила без рассмотрения все заявления крыльев партии ДПС

ЦИК Болгарии оставила без рассмотрения все заявления крыльев партии ДПС

Решение оставить без рассмотрения все заявления, поданные двумя крыльями ДПС по поводу выхода или не выхода из состава коалиции «Движение за права и свободы — новое начало» приняла Центральная избирательная комиссия Болгарии, 12 сентября передает Болгарское национальное телевидение.

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