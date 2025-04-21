Крыма и НАТО Украине не видать: предложения США для завершения конфликта

Среди предложений, которые рассматриваются американской стороной, - потенциальное признание Крыма частью России, отказ Украины от стремления вступить в НАТО, а также создание нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС под контролем США.
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