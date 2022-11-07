Закон, порядок, государство

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В Ставропольском крае расследуется уголовное дело по факту незаконного оборота алкогольной продукции

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Изобильненскому городскому округу выявлен факт оборота партии алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии.

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