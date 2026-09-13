№ 1, 1934 Журнал «Советский Союз» был основан А.М.Горьким и до 1950 года назывался «СССР на стройке».
СССР на стройке, № 2, 1934
Комментарии
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SP
Siika Petrova
Такое ощущение Восхода Ввысь. Как всем нам СССР недостает. Я несколько раза была в этой Великой Стране и никогда НЕ ЗАБУДУ! Люблю!
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1 н.
Жанна Чешева
Siika Petrova
Такое ощущение Восхода Ввысь. Как всем нам СССР недостает. Я несколько раза была в этой Великой Стране и никогда НЕ ЗАБУДУ! Люблю!
И мы любим свою родную страну СССР и, конечно, никогда не забудем. Как бы ни пыжились, какие бы красивые слова ни говорили, а не то что перегнать, а даже приблизиться к тому мироощущению спокойствия и подлинной свободы Человека не получалось и не получается ни у кого(((
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5 д.
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