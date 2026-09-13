СССР на стройке, № 2, 1934

Такое ощущение Восхода Ввысь. Как всем нам СССР недостает. Я несколько раза была в этой Великой Стране и никогда НЕ ЗАБУДУ! Люблю!

Жанна Чешева

Siika Petrova Такое ощущение Восхода Ввысь. Как всем нам СССР недостает. Я несколько раза была в этой Великой Стране и никогда НЕ ЗАБУДУ! Люблю!

И мы любим свою родную страну СССР и, конечно, никогда не забудем. Как бы ни пыжились, какие бы красивые слова ни говорили, а не то что перегнать, а даже приблизиться к тому мироощущению спокойствия и подлинной свободы Человека не получалось и не получается ни у кого(((