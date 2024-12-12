Новый трейлер пошаговой ролевой игры Shadow of the Road погрузит в таинственный мир ёкаев — сверхъестественными существами можно будет управлятьВслед за премьерой на шоу OTK Winter Games Expo издатель Owlcat Games и польская студия Another Angle Games представили ещё один геймплейный трейлер пошаговой ролевой игры Shadow of the Road.
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