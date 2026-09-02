"Фламеннго" бвинил "Динамо" в непрофессионализме после срыва трансфера Платы

Бразильский «Фламенго» выступил на своем официальном сайте с заявлением по ситуации с несостоявшимся переходом вингера Гонсало Платы в московское «Динамо» из-за того, что футболист не прошел медосмотр, обвинив столичный клуб в непрофессионализме.