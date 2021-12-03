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Босс уровня: в ФРГ медик-миллионер незаконно вакцинировал граждан

Босс уровня: в ФРГ медик-миллионер незаконно вакцинировал граждан

В Германии полиция завела дело на организаторов стихийного пункта вакцинации в аэропорту Любека. Двое врачей-пенсионеров, менеджер воздушной гавани и известный миллионер Винфрид Штёкер ставили людям незарегистрированные прививки от коронавируса.

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