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RT Russia

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Японский профессор обвинил СССР в бомбардировке США Хиросимы и Нагасаки

Японский профессор обвинил СССР в бомбардировке США Хиросимы и Нагасаки

Японский профессор Университета Васэда Тэцуо Арима считает, что Россия несёт ответственность за сброс США атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, поскольку СССР якобы спровоцировал эту атаку.

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