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Мировое обозрение

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«Зависит от кураторов Зеленского»: В ГД раскрыли сроки трёхсторонних переговоров по Украине

«Зависит от кураторов Зеленского»: В ГД раскрыли сроки трёхсторонних переговоров по Украине

Возобновление полноформатных трёхсторонних переговоров России, США и Украины — вопрос не столько дипломатической техники, сколько политической воли, причём не только в Москве и Киеве.

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