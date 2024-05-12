Страна и люди
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Страна и люди

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"Всё это сильно смахивает на диверсию": Всплыли новые факты в деле рухнувшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге

"Всё это сильно смахивает на диверсию": Всплыли новые факты в деле рухнувшего в реку автобуса в Санкт-Петербурге

Интересная жизнь с Vera Star После ДТП произошедшем в Санкт-Петербурге, виновник которого Рахматшох Курбонов утопил семь человек, депутат Государственной думы Михаил Матвеев предложил ввести запрет на работу в общественном транспорте мигрантов, которые колесят по просторам нашей необъятной родины по водительским удостоверениям выданным в других странах.

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Комментарии
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АБ
Антон Беляев
У нас тоже с маршруток кишлачники пересели на автобусы.....
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13 час.
Nikolay Stepanov
А почему во вроде бы умном тексте столько грамматических ошибок? Сам автор хоть русский? Недоучки - двоечники пишут разную хуйню, а редакция МТ, как страус, прячет голову в песок.
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11 час.
Татьяна Кибишева
Его что, на верёвке тащили на работу или за деньги можно сутками не спать, убивать людей и все списывать на компанию????
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11 час.

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