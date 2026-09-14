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Пронедра

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Какие фразы из детства заставляют нас переедать и тратить деньги

Какие фразы из детства заставляют нас переедать и тратить деньги

«Пока всё не съешь — из-за стола не выйдешь». «Ешь, что дают». «Сладкое только за хорошее поведение».

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