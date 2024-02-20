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Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих

Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих

В распоряжении Daily Storm оказались кадры действий правоохранителейПолицейские задержали нескольких сотрудников центрального аппарата Всероссийского общества глухих (ВОГ), говорится на сайте организации.

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