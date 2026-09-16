🏆 Музеи двух школ Севастополя победили в конкурсе военно-исторических диорам Музеи школ №37 и №59 стали победителями регионального этапа конкурса «Военно-исторические диорамы: история в деталях».
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