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test mazurok

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🏆 Музеи двух школ Севастополя победили в конкурсе военно-исторических диорам

🏆 Музеи двух школ Севастополя победили в конкурсе военно-исторических диорам Музеи школ №37 и №59 стали победителями регионального этапа конкурса «Военно-исторические диорамы: история в деталях».

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