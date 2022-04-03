Обзор и тест ноутбука Acer Enduro Urban N3 (EUN314-51W-38DT): в поисках приключений

Новый ноутбук Acer Enduro Urban N3 разработан специально для путешествий и приключений, поэтому акцент в нём, в отличие от большинства других ноутбуков, сделан вовсе не на повышенной производительности, а на надёжности, прочности и автономности.
Новый ноутбук Acer Enduro Urban N3 разработан специально для путешествий и приключений, поэтому акцент в нём, в отличие от большинства других ноутбуков, сделан вовсе не на повышенной производительности, а на надёжности, прочности и автономности.
Свежие комментарии