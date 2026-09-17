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Говорит Европа ⚡

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Анатолий Шарий: Один день войны в Украине подорожал на 50 миллионов

Анатолий Шарий: Один день войны в Украине подорожал на 50 миллионов

Куда исчезли 27 миллиардов долларов из оборонного бюджета Украины?Почему Германия сокращает медицинские программы для немцев ради военных поставок Киеву? Кто контролирует расходы европейских средств, если прокуратура Украины контролировала только преступность? И почему Трамп объявил перемирие, которое не подтвердили ни Киев, ни Москва? Журналист Анатолий Шарий ответил на вопросы зрителей и читател… Читать далее: https://govorit.

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