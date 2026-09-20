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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хейсен получил красную, придержав за руку Симеоне в штрафной «Реала». Гримальдо реализовал пенальти

Дин Хейсен удален в начале второго тайма мадридского дерби. На 49-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги защитник « Реала » придержал за руку вингера Джулиано Симеоне , ворвавшегося в штрафную после заброса от Давида Ганцко .

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