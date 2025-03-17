Судьбоносная дата для Крыма близко. Трамп давит на Путина: «Передать Украине или не Украине»

Дональд Трамп заявил, что завтра, 18 марта, он планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, а также намекнул на некий прогресс в согласовании условий перемирия, достигнутый за минувшие выходные.
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