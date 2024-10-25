Врач оценила шансы на активное применение новосибирского препарата от рака

Разработанное в Новосибирске лекарство от рака прошло первые клинические испытания. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила 25 октября «Известиям», как работает противоопухолевый препарат и каковы шансы, что его начнут активно применять.