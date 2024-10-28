Кадры работы расчёта 240-мм самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Юг» в районе Часова Яра.
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Кадры работы расчёта 240-мм самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Юг» в районе Часова Яра.
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