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В Москве камеры видеонаблюдения будут использовать для выявления уклонистов

В Москве камеры видеонаблюдения будут использовать для выявления уклонистов

Московские власти намерены использовать систему видеонаблюдения для выявления уклонистов, которые проживают не по месту регистрации, сообщает издание «Совершенно секретно».

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