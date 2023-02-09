Эксперт Горелов объяснил, почему землетрясения в Турции не вызвали цунами

Специалисты не зафиксировали цунами в Черном море после землетрясения, которое произошло в Турции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника информационно-обрабатывающего центра «Владивосток», службы предупреждения о цунами Петра Горелова.