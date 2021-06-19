Закон и Порядок

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Украина купила Крым за 100 миллиардов долларов

Украина купила Крым за 100 миллиардов долларов

Тут один старый маразматик опять таблетки путает и открывает глаза тёмному народу Кравчук в одном из своих интервью рассказал, что в 1954 году Хрущёв на самом деле не дарил Крым Украине, а продал, потому что “россияне плакали и просили забрать”.

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Александр
..лядь, до чего можно докатиться на старости лет.

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