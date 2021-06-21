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Челябинские ученые и эксперты обсудят актуальные новости науки

Челябинские ученые и эксперты обсудят актуальные новости науки

Южноуральцы могут стать зрителями уникального ток-шоу. 29 июня состоится очередной выпуск научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна».

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