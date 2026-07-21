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Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России

Госдума приняла закон о легализации криптовалюты в России

Частные инвесторы смогут вкладываться в биткоин, эфириум и USDT, но с ограничениямиГосдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровой валюте и цифровых правах», который легализует обращение криптовалют в стране.

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