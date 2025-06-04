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Царьград

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Дерзость Киева достигла апогея. Зеленский обвинил Трампа, "Серый кардинал" нагло ухмыльнулся в Вашингтоне. И это уже не истерика

Дерзость Киева достигла апогея. Зеленский обвинил Трампа, "Серый кардинал" нагло ухмыльнулся в Вашингтоне. И это уже не истерика

Дерзость Киева на фоне нового витка эскалации конфликта достигла апогея. Теперь на Украине не считаются уже и с американцами.

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Комментарии
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александр александров
Надо мелкобританию,посейдоном с дустом помыть!
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9 час.
СТ
Сергей Туренко
А зачем с наглосаксами церемониться. Если будет установлено, что спеоперация по нанесению удара по стратегическим силам России была нанесена под контролем и во исполнения плана Англии руками свинобанды, то и действия России должны быть сопоставимы с тем ущербом, который нанесен был России в результате такой атаки. Иначе в дальнейшем такие атаки будут только нарастать, посчитав безответные действия как слабость России.
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8 час.
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