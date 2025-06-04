СТ

Сергей Туренко

А зачем с наглосаксами церемониться. Если будет установлено, что спеоперация по нанесению удара по стратегическим силам России была нанесена под контролем и во исполнения плана Англии руками свинобанды, то и действия России должны быть сопоставимы с тем ущербом, который нанесен был России в результате такой атаки. Иначе в дальнейшем такие атаки будут только нарастать, посчитав безответные действия как слабость России.