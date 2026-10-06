⚡️Крымчане в ближайшее время получат выплаты в размере 15 тысяч рублей за отключения света Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что выплаты начнутся на текущей неделе и завершатся в ближайшие две-три недели.
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