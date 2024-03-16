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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команда Татарстана подала протест на победу Большунова в спринте на чемпионате России, но его отклонили

Александр Большунов выиграл коньковый спринт на чемпионате России по лыжам в Малиновке, Иван Горбунов стал вторым, Сергей Устюгов – третьим.

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