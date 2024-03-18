Матвиенко поздравила Путина с победой на выборах

После прошедших выборов граждане РФ могут рассматривать Путина как национального лидера, так как Матвиенко поздравила его с победой и отметила, что выборы прошли достойно при высокой явке, и Путин одержал убедительную победу.
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