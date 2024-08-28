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Петербургский дневник

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Кузнецов ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в новом сезоне

Кузнецов ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в новом сезоне

Ранее российские игроки выступали в НХЛ вместе Евгений Кузнецов, бывший одноклубник Александра Овечкина, а теперь форвард петербургского СКА, в интервью «Известиям» выразил надежду, что его экс-партнер по команде сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.

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