Кузнецов ждет, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в новом сезоне

Ранее российские игроки выступали в НХЛ вместе Евгений Кузнецов, бывший одноклубник Александра Овечкина, а теперь форвард петербургского СКА, в интервью «Известиям» выразил надежду, что его экс-партнер по команде сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге.