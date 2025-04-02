Обращение к прокуратуре и парламенту: «Остановите экологическую катастрофу в лесах»

Вице-председатель Экологического фонда EcoDava, Николай Паскару направил новый призыв к государственным и центральным властям, включая парламентскую комиссию по охране окружающей среды, правительство, Агентство Moldsilva и Генеральную прокуратуру, с требованием ввести мораторий минимум на 10 лет на вырубку лесов, особенно старых дубов.