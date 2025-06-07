Путин подписал закон о легализации гостевых домов: что изменится для бизнеса

В сентябре в 16 регионах России стартует эксперимент по регулированию деятельности гостевых домов. Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит временные правила работы таких объектов до конца 2027 года.
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