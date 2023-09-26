Возвращение УЕФА юношеских команд: ожидаются сложности, говорит депутат Свищев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что после возвращения юношеских футбольных команд на международную арену будет негодование со стороны Украины и Прибалтики.
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