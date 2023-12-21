Премии должны получать патриоты: Никоненко разозлен из-за награждения Орбакайте в Москве

Пока другие молчат о семье Примадонны и стараются не замечать того, как часто Кристина Орбакайте покидает страну и возвращается вновь, Сергей Никоненко в беседе с «Московским комсомольцем» осуждает Кристину и считает, что есть на территории страны люди, которые достойны наград в столице гораздо больше, чем она.