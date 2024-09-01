Резвый старт: как Xiaomi учится строить автомобили

Новый SU7 бренда Xiaomi ждут многие: любителей быстрых электрокаров сжирает посредственное любопытство, а опытные игроки мирового рынка делают ставки на то, когда компания, зарабатывающая на гаджетах, обанкротится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии