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Царьград

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Риск ради лайков: бесправный челябинец катал друзей на капоте

Риск ради лайков: бесправный челябинец катал друзей на капоте

Силовики изъяли его автомобиль, а горе-водителя сурово наказали. В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 23-летнего водителя, который устроил опасный аттракцион на глазах у горожан.

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