Риск ради лайков: бесправный челябинец катал друзей на капоте

Силовики изъяли его автомобиль, а горе-водителя сурово наказали. В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности 23-летнего водителя, который устроил опасный аттракцион на глазах у горожан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии