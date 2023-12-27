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Мировое обозрение

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Первая ступень SpaceX Falcon 9 погибла после рекордного 19-го полёта

Первая ступень SpaceX Falcon 9 погибла после рекордного 19-го полёта

Первая ступень ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, участвовавшая в первом в истории полёте американских астронавтов в космос на коммерческой ракете, погибла после последнего полёта — из-за сильного ветра она упала по пути на берег.

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